Érdekes történet egy érdekes korszakból 1 órája

Tragikomédia bontakozik ki a minisorozatban

Az igaz történeten alapuló filmek és sorozatok egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Megannyi történet létezik, amelyek csak arra várnak, hogy megismerjék őket az emberek. A Welcome to Chippendales című sorozat is pont egy ilyet mondd el. Hogyha nem olvastuk az alkotás alapjául szóló könyvet, vagy nem vetettük bele magunkat már korábban a mai is nagy sikernek örvendő férfivetkőző show történetébe, akkor meglepően tapasztalhatjuk, hogy mögötte egy vérgőzős eredettörténet lapul.

Cz. E. Cz. E.

Forrás: Disney+

A történetnek több főhőse is van, de az első és legfontosabb a showt megálmodó Somen Banerjee, aki indiai bevándorlóként egy benzinkúton tölti napjait, addig a pillanatig, ameddig össze nem spórol annyit a fizetéséből – hiszen csak dolgozott, aludt, lejárt szavatosságú ételeket evett éveken keresztül –, hogy belevághasson egy saját vállalkozásba. Ez pedig azt is eredményezte, hogy a nevét lecserélte a Stever, hiszen így sokkal elfogadhatóbbá válik személye az amerikaiak számára, és nem lesz folyton kitéve a rasszizmusnak. Egy-két kudarc után végül megtalálja azt az irányt, amivel pénzt termelhet megnyitott klubja. A Chippendels kreatív csapata szépen összeáll és az események innen kezdve válnak igazán érdekessé, hiszen a siker megrészegíti az embert. Kit így, kit úgy. A sorozat nem egy vígjáték, de azért vannak benne olyan elemek, amelyek megmosolyogtatják a nézőt, annak ellenére, hogy a háttérben komoly tragédiák követik egymást. Az epizódokat a show egy-egy előadása színesíti, amely néhol igen abszurdnak tűnik, és felnevet az ember, és felteszi magának a kérdést, hogy ez most tényleg komoly. De aztán rá kell jönnie, hogy igen az, hiszen ezek a műsorok még ma sem mentek ki a divatból, és nem kis bevételt hoznak a nemzetközi turnék. Az eredettörténetet még izgalmasabbá a háttérben zajló igazi bűnügyi esetek teszik, amelyek már a kezdetektől jelen vannak sorozatban. Szép lassan épül fel a feszültség, amely olyan magas szintekbe szökik az események előre haladtával, hogy tudjuk nem kerülhető el a robbanás. A sorozat az indulatok elfojtása és olykor a kitörések által válik egyre szomorúbbá és tragikusabbá. A színészgárda minden tagja remekel. De a legkiemelkedőbb, az indiai klubtulaj sikerre éhes, de olykor meggyötört lelkű karaktere, akinek szerepében Kumail Nanjianit láthatja a néző. Karaktere folyamatosan fejlődik a rossz irányba. Kezdetben ő az, akivel igazán együtt tud érezni a néző, de a cselekmény előre haladtával ez megváltozik, és igazából nem marad senkit, akit közel éreznénk magunkhoz. A pénz, a siker mindenkit megváltoztat.

A zenei betétek első rangúak. Az akkori slágerek pedig jól illeszkednek a történetbe. Nagy öröm volt, hogy nem dolgozták fel őket, hanem úgy, ahogy születtek, úgy szerepeltek a filmben is. Hogyha nagyon szeretnénk, akkor fedezhetünk fel hibákat, hiányosságokat a sorozatban. Például nem lett volna rossz húzás, hogyha nem a csak a kreatív csapat, hanem a táncosok vagy éppen a női közönség egy-egy személyének életébe is bepillanthatunk. Steve személyének változásába is jobban elmélyülhettek volna készítők. De mindezek ellenére egy olyan true crime sorozatot kaptunk, amely egy érdekes korszak érdekes történét mondja el. Welcome to Chippendales (Isten hozott a Chippendalesben)

krimi, dráma, igaz történet

Disney+, 2022

Ezek is érdekelhetik