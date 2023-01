A lótuszról tudni kell, hogy képes minden nap a sötét, zavaros vízből újjászületni és csodálatos látványt nyújtani. Ez a szatirikus sorozat pedig a csodálatos látványból indul ki, és a mögötte rejlő sötét zavarost igyekszik felkavarni.

A téma ezúttal is a tengerparton hever (miként az első évadban, mely Hawaiiban játszódott): igen gazdag amerikai hölgyek, urak, fiatalok süttetik a hasukat egy klasszikus sokcsillagos szálloda strandján. Mondjuk aki járt már Taorminában, a Csontváry által is megfestett gyönyörű hegyoldali üdülőhelyen, az pontosan tudja, hogy itt fantasztikus a panoráma, lenyűgöző a görög színház romjai közül a nagy totál, és magával ragadó az Izola Bella kis sziget az öbölben, de elynyúló elegáns strand az nincs a közelben. Így a filmkészítők csavartak egyet a sztorin, a tengerparti felvételeket Cefaluba vették fel, a szállodai jeleneteket, a városképeket pedig Taorminában.

A sorozat lényege, hogy háromnegyed részében megismerkedhetünk különböző generációk pénzben dúskáló tagjainak gondjaival, napi függőségeivel, de legfőképpen kicsinyes, vagy nagyzoló egójával. Ennek megfelelően ez a világ olykor annyira abszurd, hogy nem lehet eldönteni, szándékos túlzás, álomszerű fokozás ez, vagy maga a valóság. A Fellinis karakterek közül is kitűnik Tanya McQouid (Jennifer Coolidge) alakja, aki többnyire egzaltáltan, depressziósan bóklászik a hotel lehetőségei között, de időnként nagyon tisztán tör fel belőle az életigenlő önvédelem és önzőség. Ő egyébként az egyedüli szereplő, aki az első évadban is szerepelt (a nagyközönség onnan is ismerheti a sszínésznőt, hogy a Doktor Szösziben a főszereplő fodrász barátnőjét alakította), s meghatározó a jelenléte, jelzi ezt az is, hogy Golden Globe-díjat nyert pár napja az alakításért.