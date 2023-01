Tavaly tavaszi nyitása óta már a harmadik nagyjátékfilm hangmunkálatait fejezte be a Pécs City Studios. A későbbiekben a magyar mozikba is szánt Lonesome Soldier igaz történeten alapul, egy poszttraumás stressztől szenvedő iraki háborús katona életét mutatja be. Az amerikai rendező és két producer most több mint egy hetet tölt el Pécsett-Baranyában, hogy a stúdió csapatával együtt elvégezze az utolsó simításokat, majd meg is tekintse a kész filmet egy zártkörű pécsi vetítésen.

A stúdió vezetője, a triót vendégül látó Deák Zoltán által a bama.hu-nak szervezett exkluzív interjú során Christopher Pappas (producer) és Alexander Randazzo (producer, színész) a kötelező udvariassági körökön messze túlmutató dicshimnuszt zengett az itteni munkáról. A legfinomabb fordulat is az volt, hogy mindezt otthon – azaz Hollywoodban! – sem tudták volna profibb hangstúdióra bízni. Pedig – vallotta be már a rendező, Nino Aldi, a közös munka megkezdése előtt nemhogy a városról, de az országról sem tudtak többet az átlag amerikainál – emellett sosem láttak egy magyar filmet sem, sőt, magyar filmesekkel sem dolgoztak még együtt –, így nagy rizikót és kihívást is jelentett számukra a projekt. Hozzátéve, hogy már a Pécs City Studios brit társalapítója, Michael Laundon által ide szervezett munka első megbeszélésein megnyugodva érzékelték, hogy jó helye lesz a produkciónak.