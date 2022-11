Amint arról a Pécs-baranyai Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével a múlt hónapban szervezett kerekasztal-beszélgetésen a lehetséges közreműködőkkel a témát alaposabban is körbejárták, a város és a régió szinte mindenben alkalmas lenne az akár hollywoodi – ezt most minő­ségjelzőnek szántuk – produkciók házigazdaszerepére. A szakma szerint Pécs igazi kulturális aranybánya, ráadásul az egy időben itt működő Pannonia Filmstúdió a gyökereket is megteremtette a holnap filmjeihez.

És mert egy ilyen nagyszabású filmforgatáshoz a tényleges szakmai munkán túl is rengeteg kiegészítő szolgáltatás szükséges, ez rengeteg helyi vállalkozó számára is jelentős piacot teremthetne. Az építőipar, a turizmus, a vendéglátás egyaránt profitálhatna a filmiparból, sőt, még jelen sem lévő iparágakat is idevonzhatna. A színészek, statiszták előtt nyíló nemzetközi karrierlehetőségről már nem is beszélve. Deák Zoltán, illetve a mögötte-mellette állók eltökélt célja, hogy a filmgyártás összes igényét és munkafolyamatát az itt élők és vállalkozásaik szolgálják ki, a lehető legkörnyezetbarátabb módon. Így, miközben a külföldi árakhoz képest a produkció során jelentős költséget takarítanak meg a gyártók, a befektetett összeg túlnyomó része városunkban maradna.