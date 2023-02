A főhős egy igen szimpatikus, mondhatni tévedhetetlenül gondolkozó és döntő fiatal hölgy – ez is új nézőpont az autistákkal kapcsolatban, hiszen Doktor Murphy férfi oldalról értelmezi a zseniális autisták helyzetet). Másrészt egy őszinte tiszta ügyvéd igen szokatlan a való világban, egészen új megoldásokat teremt az élet dolgainak szemlélésére, ami néhány esetben a filmben be is igazolódik.

Egy különleges ügyvéd, Woo

Dél-koreai sorozat, 1. évad, 16. rész

Netflix