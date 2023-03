A Nemzetközi Igazgatóság nemzetközi projektek menedzsere, rendezvényszervező, Szabó Attila elmondta, hogy az ír nagykövet személyében visszajáró vendéget köszönthet az egyetem. Minden évben, amióta Ronan Gargan Budapesten nagykövet, meglátogatja a PTE-t, és különböző programokat is szokott hozni. Szabó Attila kiemelte azt is, hogy az ír nagykövet komolyan gondolja az ír–magyar barátságot és a kultúrának a terjesztését, és ennek köszönhetően az egyetem is teret tud adni ennek a kultúrának.

A nap pikantériáját az is adta, hogy Ronan Gargan jó barátságot ápol Dánia magyarországi nagykövetével, így maga, Erik Vilstrup Lorenzen is Pécsre érkezett, hogy részt vegyen a szervezett programokon.

Írország egyébként Dániával együtt csatlakozott az Európai Gazdasági Közösséghez, így igazából mindkét ország ünnepel idén. Ennek apropóján pedig a két nagykövet együtt előadást is tartott a felsőoktatási intézményben, amelyen Írország és Dánia elmúlt ötven évéről meséltek.

– A két ország egyébként nagyon népszerű a hallgatók körében, ezért abszolút volt létjogosultsága ennek a napnak – emelte ki a Nemzetközi Igazgatóság ügyvivő szakértője.

