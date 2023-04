Április 29-én lapunk munkatársának, Laufer Lászlónak a képeit vetítik a Rendőr- és Tűzoltónapon a Zsolnay Negyedben. A mostani képválogatás olyan fotókat tartalmaz, amelyek a rendőrök izgalmas világát mutatják be.

– Föladtam a leckét az online kollégáimnak, mert az 500 fotót bemásoltam a tárhelyre, ahonnan ők is letölthetik, így csak tőlük függ, mennyi kerül ki a honlapunkra, a bama.hu-ra – mondta Laufer László, aki több történetet is mesélt gyilkosságokról, balesetekről.