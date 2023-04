A Duna TV 20:45-kor kezdődő műsorában a lapáncsai házaspár teáskanna gyűjteményét veszi górcső alá az ismert humorista.

Mint arról korábban írtunk, a porcelán teáskanna-gyűjteményt bemutató házat (Lapáncsa, Fő utca 14.) egy olyan magyar házaspár (Dusnoki Tibor és Dusnokiné Török Valéria) örökölte meg, akik bár soha nem éltek Baranyában, családjuk révén erős a kötődésük a falu és a környező települések iránt. Valéria nagymamája és családja lakott itt évtizedeken át, ezért mindenképpen meg szerette volna tartani ezt a ma már 110 éves vályogházat.

A házaspár felújította az ingatlant, melyben tavaly augusztusban ki is állították a gyűjtemény egy részét. Fürdőkád, tárcsás telefon, magassarkú cipő, de még kávéfőző alakú teáskanna is megtekinthető náluk. A teáskannák gyűjtése iránti szenvedély egyébként Valériától ered, ő kezdte vásárolni ezeket, először az Angliában népszerű jótékonysági boltokból, azután az interneten is kutatott az egyedi darabok után. Ezek a porcelántárgyak mindenféle formájúak: házikót, sparheltet, postaládát, WC-csészét, de még varrógépet mintázó is van köztük, miközben funkciójuk szerint teáskannák.

Valéria kedvencei azok, amelyeknél ránézésre nehéz kitalálni, hogy hova kell önteni a teát és az honnan tud kifolyni. A gyűjtemény jó része ilyen egyébként.