A most záruló Mesterbérlet nagy újdonsága az volt, hogy 2022-ben a világ legjobbjának választott Budapesti Fesztiválzenekar háromszor is szerepelt a programban, és ők fejezték be rendkívül népszerű művekkel a Filharmonia koncertsorozatát. Az új évadról pedig azt kell tudni, hogy e héttől már kaphatók rá a bérletek, s ismét szerepel majd kétszer Pécsett a top első zenekar. Valamint két alkalommal a Nemzeti Filharmonikusokat is hallhatjuk (a hazai rangsorban ez a zenekar szorítja meg leginkább a világelső magyar együttest), róluk pedig azt érdemes tudni, hogy idén ünneplik fennállásuk 100. évfordulóját, és két koncertre is jönnek az ősszel a Kodály Központba.

De vegyük sorra a Filharmónia zenei eseményeit. A 2023/2024-es Mesterbérlet október 10-én indul, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játékával, ahol a szólót a Kelemen család, Barnabás, a hegedűművész és felesége, Kokas Katalin brácsaművész játssza, a zenekart pedig Vashegyi György vezényli. A műfajból igazi kedvcsinálót hoznak, könnyed komolyzene lesz műsoron, Mozart- és Haydn-szimfóniák.

Egy hónappal később, novemberben újra a Nemzeti Filharmonikus Zenekar érkezik Pécsre, Verdi Requiemjével, a Nemzeti Énekkarral, és olyan sztárénekesekkel, mint Kolonits Klára (szoprán), Kováts Kolos (basszus), Komlósi Ildikó (mezzoszoprán), valamint Mario Bahg (tenor). A karmester ezúttal is Vashegyi György lesz. Jön egy harmadik hangverseny is ebben az esztendőben, december 4-én a Concerto Budapest (vezényel Gemma New) Rahmanyinov 3. zongoraversenyét mutatja be Olga Kern zongoraművész szólójával. A 2024-es esztendő pedig január végén a Budapesti Fesztiválzenekarral, vagyis a világ top első szimfonikus együttesével kezdődik. Ezúttal is Mozart- és Haydn-szimfóniákat hallhatunk a világhírű karmester, Gérard Kosten vezényletével, valamint Haydn D-dúr csellóversenyét Kian Soltani előadásában.

Nincs Mesterbérlet Orfeo Zenekar és Purcell Kórus nélkül, ezúttal Vashegyi György vezetésével márciusban lépnek fel a Kodály Központban Bach legendás János-passiójával, mégpedig az 1724-es ősváltozattal. Aztán 2024 áprilisában ismét a Budapesti Fesztiválzenekar zárja a bérletsorozatot, Paavo Järvi dirigálásával, Schumann- és Sibelius-szimfóniákkal.

S nem árt tudni, a Mesterbérlet forgatókönyve szerint minden alkalommal egy órával a hangverseny előtt prológuson mondják el az eljátszott művek előéletét, keletkezési körülményeit, bemutatója érdekességeit.