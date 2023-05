Humoros hagyomány 1 órája

Darth Vader sem hiányozhatott a katádfai fesztiválról

A ma is töretlen népszerűségnek örvendő Csillagok Háborújából ismert, „Az Erő legyen veled! (May the Force be with you!) kifejezés alapozta meg azt a humoros hagyományt, miszerint május 4-én nemzetközi Star Wars-napot ünnepelnek az erre affinitást érzők.

M.R. M.R.

Fotó: Stefano Buttafoco

Angolul ugyanis a május 4-e May the 4th, s a szójáték az angol erő (force) és a negyedik (fourth) szó hasonló hangzásán alapul. Idén Katádfán is csatlakoztak a kreatív ötlethez, a helyi gyermekekkel a közösségi házban izgalmas Star Wars-napot tartottak.

Csillagok Háborúja ihlette társasjátékokkal, puzzle-el játszhattak a résztevők, illetve a kultuszfilmben megjelenő különböző szereplőket, űrlényeket a kézműves foglalkozások során is megidézték. Ennek eredményeként Star Wars témájú fülbevalók, apró bábok és egyéb mókás tárgyak is készültek. Sőt, még sütemény is készült, nem akármilyen formában: Darth Vader fizimiskája került a kekszekre is, amit aztán közösen meg is kóstolhattak a gyerekek.

