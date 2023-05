A Bólyi Hagyományőrző Kórus, a Bólyi Harmonika Együttes, a Bólyi Vegyeskar előadásai is hallhatók lesznek a délután folyamán, ezen kívül a Dunaszekcsői Német Nemzetiségi Tánc­csoport, a Hahner Duó, és a Total Brass is színesítik a programot. A pünkösdi fesztiválra látogatók a Vándorkulcs és TrachTag kiállítást is megtekinthetik a helyszínen, ezen kívül a Hagyományőrző Kézimunka Csoport munkái is láthatók lesznek. A gyerekeket délután játszóház várja.