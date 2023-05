– Időutazáson vehetünk részt, amelyen, aki „jól dolgozik”, az előtt lehetőség nyílik arra, hogy megállítsa Szulejmán szultánt – hívta fel a figyelmet Salamon Ferenc.

A látogatókat különféle digitális újdonságok, látványelemek is várják, sőt, arra is lehetőség nyílik majd, hogy a korabeli fegyvereket és öltözeteket magukra öltsék.

A tárlat emellett a nyelvezete miatt a mai olvasók számára már nehezebben értelmezhető Szigeti veszedelmet is érthetővé és átélhetővé kívánja tenni a látogatók számára, a mai kor logikájával. Nemcsak a kazamatasoron várható azonban a megújulás.

– A vár kültéri részei is rendbe lettek téve, így a kirohanás helyszíne is sokkal jobban értelmezhetővé vált – árulta el a várkapitány.

Hozzátette, az új látnivalókhoz illeszkedve bővül a tárlatvezetések köre is, helyszínspecifikus és kortörténeti sétákon egyaránt részt vehetnek majd az érdeklődők.

A Szulejmán dzsámiban az Ali pasa dzsámiját ábrázoló makett mellett egy film is látható lesz a mai Szent Rókus templom történelmi korokon átívelő evolúcióját bemutatandó.

– A várfal teljes egészében körüljárható lesz. Létrejött egy magasított rész, amelyről az egész környéket be lehet látni – számolt be Salamon Ferenc a várható élményekről, s hozzátette, akárhányszor is járt valaki Szigetváron, ilyen kilátásban eddig még biztosan nem volt részük.

Jövő hétvégén is jelmezbe bújhatunk

A Zrínyi Vár táján az elmúlt időszakban is zajlottak az események. A Zrínyi-kutatások újabb eredményeiről hallhattak tartalmas előadásokat a látogatók április 28-án, már a megújult rendezvényteremben. Április 29-én pedig a horvátországi Csáktornyára látogattak a vár hagyományőrzői és a város képviselői a 12. Zrínyi-Frangepán Országos Emléknap, valamint Zrínyi Péter bán és Frangepán Kristóf bécsújhelyi mártírhalálának 352. évfordulója alkalmából.

Május 13-án, jövő szombaton pedig az Emlékhelyek Napja alkalmából rendeznek egész napos programot a szigetvári várban. A látogatók több ízben láthatnak viselet- és fegyverbemutatót, illetve fel is próbálhatják a korabeli viseleteket, amelyekben antik képkeretek mögött és díszes fotófal előtt is fényképezkedhetnek.