– Mit találtak ilyen módon?

– Rendkívül sok olyan részletre derült fény, ami eddig homályban maradt. A mohácsi csatáról készített monografikus kötet kéziratának az utolsó simításait végezzük jelenleg. Angolul adjuk ki, mert az érdeklődés a világban is nagy: három év múlva lesz az 500 éves évforduló. Úgy gondoltuk, hogy a nemzetközi színtéren nagyobb lesz a munkánk tudományos hatása és az eredmények tanulságosak lehetnek más országokban is a török elleni csatahelyek vizsgálataival foglalkozóknak.

– Milyen új bizonyítékokat mutat be a hamarosan megjelenő könyvük?

– Több mint egy tucat fejezetből fog állni. Sikerült rekonstruálni a 16. századi tájat, ahol a csata zajlott, és megtaláltunk egytucatnál több olyan földrajzi jellemzőt, amelyeket a korabeli csataleírások említenek. Olyasféléket, hogy hol volt a forrásokban szereplő mély mocsár, hol volt mély árok, hol állt tölgyerdő, hol és hogyan helyezkedtek el a lőállások, mely magaslatról lehetett rálátni a csatasíkra, távolságadatokat a Dunától, a középkori Mohácstól. Földvár faluról külön fejezet készült, olyan birtoktérképet is felhasználva, amely a falu helyét jelölte. Megállapításainkat az írott forrásokon túl geofizikai, távérzékelési vizsgálatok és történeti források is igazolták. A falu templomát illetően pedig – ugye ezzel indult a kutatás – kiderült, hogy az egy kápolna.

– Kiemelne egy-két fontos újdonságot?

– A háború politika más eszközökkel, így aztán a szulejmáni kor politikai helyzetéről éppúgy írunk, mint az emlékezetpolitikákról, Mohácsnak a nemzetről való gondolkodásban betöltött szerepéről. A kötetünknek van olyan része, amely a két szembenálló sereg létszámát, fegyvernemeit mutatja be friss adatok alapján: ilyen részletességgel még senki nem írta ezt le. Kiderült, hogy a törökök nemcsak létszámban voltak közel háromszoros túlerőben, de a hadvezetés minőségében, a katonák kiképzésében is fölényük volt, ahogy a fegyverek –főként a puskák, ágyúk – mennyiségében és minőségében is. Különösen jelentős eredménynek tartom, hogy a könyvben olyan alapos, részletekbe menő képet kaphatunk a török puskaművességről, a fegyverek használatáról, fizikai jellemzőiről, amilyet eddig még senki sem írt meg. A csatát ugyanis a török puskák döntötték el. Ennek a vizsgálatnak nemcsak az 1526-os ütközetre, de az egész korszak katonai műveleteire vonatkozóan is nagy tudományos jelentősége lesz. Mohácsnál a janicsárok által használt török puskák nagyobb kaliberű, jóval nagyobb rombolóerővel bíró lövészfegyverek voltak, mint amilyenekkel a keresztény katonaság fel volt fegyverezve. Másrészt igazoltuk azt is, hogy a Majstól keletre talált kora újkori lövedékek nagy része egy sokkal későbbi, 17. századi összecsapásból származik. A csata előtti felvonulásokat rekonstruáltuk a korabeli földrajzi környezetben, ahogy a csata napjára vonatkozóan is részletes kronológiát adunk. Kiderül belőle, hogy hol és mi történt azon a napon.