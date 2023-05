Az első rész után újra igazi otthonában van, Brooklynban tartózkodik Mike, ahol találkozik Gwen Stacyvel és úgy érzi, hogy jöhetne már egy kis könnyed bűnüldözés, de ehelyett átkerül a multiverzumba, ahol egy csomó pókember létezik, akiknek az a dolguk, hogy különböző világaikat védjék. Csak, hogy az őrző-védő csapat nem mindenben ért egyet, és közeleg egy hatalmas fenyegetés, amivel mindegyikük máshogy nézne szembe. Miles terve dugába dől, és egy kevés is elég ahhoz, hogy az összes pók őt üldözze, neki pedig menekülnie kell. Van pár trükkje pókemberként, de azoknak is, akik a nyomában vannak, hiszen ők is pókok. Miles pedig nem tudja, hogy magát mentse, vagy azokat, akiket szeret?

A film rendezői ugyan mások, de így is mindenki nagy reményekkel telve várja a második részt, amire öt évet kellett várni.