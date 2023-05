A műsoros estre ezer forintos jegyeket válthatnak az érdeklődők, akiket három fellépő fog szórakoztatni. Dévényi Ildikó Karády Katalin- és Kálmán Imre-díjas színművész, Németh János színművész, a Pécsi Nemzeti Színház örökös tagja, valamint Kalányos Richárd, Baranya vármegye ifjú bűvésze.

Dévényi Ildikó a közelmúltban több településen is bemutatta általa rendezett Karády-estjét a vármegyében, illetve többek között a Pécsi Harmadik Színházban bemutatott Örömlányok végnapjai című előadásban is láthatta a közönség.

Németh János a Pécsi Nemzeti Színház több produkciójában is játszott az idei évadban is, többek között a Médeiában, a Chicagóban és a Don Juanban.