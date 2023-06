– Beutaztuk az elmúlt években többek között Hollandiát, Törökországot, Litvániát, Spanyolországot, már kétszer voltunk Amerikában, kétszer Brazíliában. Idén májusban Németországban jártunk a 66. gerlingeni Bundesschwabenball díszvendégeként. A kitelepítettek által szervezett programon a fellépések után a kísérőzenekarunk, az UnterRock zenélt az esti bálon – mondta Heil Helmut, a tánccsoport vezetője. Örömmel számolt be arról is, hogy júliusban újra az Amerikai Egyesült Államokba utaznak a táncosokkal, és mint általában, most is a második világháborúban kitelepítetteket örvendeztetik meg a koreográfiáikkal. A turné állomásai: Cincinnati, St. Louis, Chichago, Kitchener (Kanada), Cleveland, majd ezt követően Mansfieldben, egy nagyszabású fesztiválon fognak fellépni a kinti együttesek mellett.

A Covid alatt szerencsésen megerősödött táncegyüttest jelenleg 30 pár alkotja, a tagjai pedig a Leőwey-gimnáziumban, illetve a Koch Valéria Iskolaközpontban (ahol a táncot már az általános iskolában az órarend szerint tanítják) tanuló középiskolások és a táncolni szerető, visszajáró egyetemisták. Az 50. évfordulójuk alkalmából jubileumi előadást is tartanak, november 4-én a Kodály Központban.