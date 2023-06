Kovács Boglárka Dóra, a Villány-Siklósi Borút Egyesület elnöke elmondta, korábbi pályázati projektek kapcsán már többször működtek együtt a horvát partnerekkel, szinte napi kapcsolatban vannak az ottani borvidéki, borturisztikai szervezetekkel. Ez a mostani nyilatkozat is a további közös gondolkodást, és partnerséget erősíti meg.



– Ez egy előremutató szövetség arra vonatkozóan, hogy ha a jövőben pályázatok, vagy bármilyen nemzetközi projekt kapcsán előre lehet mozdulni a borturizmus terén, akkor az érintett borvidékek adott esetben összefogva is részt vehessenek egy ilyen partnerségben

– mondta. A szándéknyilatkozatot a horvát borvidékek többsége, valamint Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Magyarország és Észak-Macedónia városainak, önkormányzatainak és egyesületeinek képviselői írták alá.

A horvát partnerek legutóbb egyébként meghívták a villányiakat a Vinatlon borversenyre bírálni. A mustrán villányi borok is versenyeztek, és Gere Zsolt Merlot-ja elnyerte a Duna Bajnoka címet is. Az együttműködés a villányi borvidék és a horvát partnerek között valóban nem újkeletű, hiszen a korábbi közös projektek után most például a Siklós-Villányi Borút Egyesület tervei között szerepel, hogy a Gördülő Dűlők mintájára egy hasonló, de határon átnyúló élménybringatúrát szerveznek. Erről már voltak egyeztetések a horvát partnerekkel, és ők teljesen nyitottan álltak a kezdeményezéshez. Zs. K.