Az igazgató elmondta, ez már sokan várták, hiszen rég mutattak be operettet, a vírus is közbeszólt az elmúlt években, ezt kárpótlandó háromfelvonásos, nagyszabású produkcióval készülnek, a címszerepben Stubendek Katalinnal.

Láthatja a közönség ezen felül Neil Simon Furcsa pár című komédiáját, valamint különlegességként érkezik Rober Thomas Nyolc nő című bűnügyi komédiája. A címe szó szerint értendő, nyolc nő játssza majd, férfi egy szál sem. Az előadásban ismét színpadra áll Vári Éva és Uhrik Teodóra, valamint Stubendek Katalin, Vlasits Barbara, Füsti Molnár Éva, Darabont Mikold, Illés Alexa. Szintén láthatjuk majd Kovács Pankát, akit a közönség már láthatott a sikeres Az üvegcipő előadásban, s a következő évadtól már a társulat tagjaként erősíti a pécsi csapatot.

Színpadra állítják továbbá David Seidler A király beszédét, amelyet igazi csemegének szán a teátrum.

– A filmet mindenki ismeri, most színházi interpretációban láthatják a dadogós király és a beszédtanár, két férfi barátságáról szóló szívbemarkoló történetet – fogalmazott Lipics Zsolt.

A fiataloknak is kedveznek Kamaraszínházban

A Kamaraszínházban a fiatalok bevonása érdekében folytatódnak az ifjúsági előadások is – ennek jegyében láthatjuk majd Jörg Hilbert és Felix Janosa: Rozsda Lovag és a kísértet című mesemusicaljét. Ebből már hallhatott is a közönség ízelítőt az erkélykoncert során, többek között Katona Levente tolmácsolásában, aki idén gyakorlati évét töltötte a színházban, a következő évadtól azonban ő is a társulat tagja lesz.

Ismét látható lesz a Pécsi Balett Hófehérke és hét törpe című mesebalettje, valamint bemutatják a nemrégiben elhunyt Tallér Zsófia Mátyás király vándorúton című meseoperáját. A felnőtt közönség számára pedig Yasmina Reza Az öldöklés istene című vígjátékkal készülnek a kamaraszínpadon.

Az N. Szabó Sándor teremben pedig Václav Havel: Audiencia című egyrészes társadalmi szatíráját láthatja a nagyérdemű.

Az eddigi évadok kedvencei műsoron maradnak

A tíz premier mellett műsoron marad a Chicago, a Valahol Európában, A miniszter félrelép, a Primadonnák, Az üvegcipő, a Jancsi és Juliska meseopera, a Ludas Matyi mesebalett, a Teljesen idegenek, visszatér az Utánképzés ittas vezetőknek, a Vári Éva és Uhrik Teodóra által játszott Királyrák krumplifészekben, Stenczer Béla tolmácsolásában A Monarchia utolsó hóhéra voltam és A mi utcánk Köles Ferenccel. A bérletvásár augusztus 23-án 10.00 órától indul.

A következő évadban, fokozatosan visszatér majd a tervek szerint Györfi Anna is, akinek megszületett időközben Csongor nevű kisfia. Az erkélykonceren már őt is hallhatták az egybegyűltek, Kéméndi Tamás harmonika kíséretével.