Erre az alkotásra érdemes odafigyelni

Ugyancsak a közelmúltban debütált a Netflixen az Egy nagydarab lány túlélési útmutatója című sorozat, amelyre azért is figyeltem fel, mert az A24 – film- és sorozatgyártó cég – gondozásában készült, akiknek olyan alkotások köthetők a nevükhöz, mint a hónapokkal ezelőtt nagyot szóló Balhé (Beef) című sorozat, vagy éppen A bálna című alkotás, amely megadta Brendan Frasernek a visszatérési lehetőséget és az Oscar-díjat is. És hogy miről is szól ez az új sorozat?

Adott egy fekete, plus size és újonnan egyedülálló nő, Mavis, aki hirtelen azzal találja szemben magát, hogy újra kell építeni az életét, miután egyedül maradt. De elhatározza, hogy választott családjával nemcsak túlélni, hanem boldogulni is fog. A sorozat érdekessége, hogy a romantikus dramedy producere és főszereplője Michelle Buteau, aki saját regényét dolgozta fel.

Nem okoz csalódást, tud újat mutatni?

Ami mindenképp felkerült a megtekintendő listámra, az a Madarak a dobozban: Barcelona című film. Az ok, amiért én mindenképp meg fogom nézni, az a 2014-ben megjelent posztapokaliptikus regény, a Madarak a dobozban, amely Josh Malerman tolla vagy billentyűzete nyomán született meg. A kötet az egyik kedvencem lett a baljós hangulata és a jól felépített története miatt.

Még 2018-ban Sandra Bullock főszereplésével készült egy film az eredeti regényből, ami ugyan nem übereli a könyvet, de azért annyira rossz sem lett, mint egyes kritikák mondják. A negatív vélemények ellenére is az egyik legnézettebb filmje lett a Netflixnek, így nem meglepő, hogy meglovagolva ezt a hullámot még több kellett belőle, szóval megszületett Barcelona alcímmel egy közel 2 óra hossznyi thriller.

A történet hasonló, csak itt egy Sebastian nevű férfi menekül lányával a szuicid hajlamot okozó titokzatos entitások elől, így kénytelenek adaptálódni az új világrendhez, melyben a vakok a legszerencsésebbek. Hogy tud-e újat mutatni, azt döntsük el mi magunk.

Ugyan én ezt a három alkotást emeltem ki a hét hatalmas kínálatából, de mindenképp érdemes szemezgetni a felületeken, mert több sorozat megkapta folytatását, vagy éppen debütált egy új, illetve a filmek felhozatala is megnövekedett, szóval a bőségzavar egyre nagyobb, de mi ezt nem bánjuk.