Nincs előre megírt forgatókönyv, így minden is megtörténhet a színpadon, és meg is történik, főleg az Improvokál Társulat Jumper előadásain. Így lesz ez az évadzáró eseményen is, ahol lesz egy műsorvezető, megannyi karakter, izgalmakkal teli jelenetek, amelyeket meghintenek emlékezetes pillanatokkal, mindezt a közönség ötletei alapján.

A július 4-ei előadáson a műsort Hosszú Norbert vezeti, akik pedig játszanak, Hir Bálint, Kovács Fanni, Sándor Luca és Szép Gergely. A dallamokat pedig Ésik Szabolcs fogja biztosítani.

Az impro produkció két felvonásban zajlik, melyek között rövid szünetet iktatnak be. Az előadás megtekintése belépőhöz kötött, amelynek megváltása a helyszínen történik.