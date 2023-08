Több mint százötven hagyományőrzőnek köszönhetően a Siklósi Várfesztivál látogatói gyakorlatilag a középkorba csöppenhettek ezen a hétvégén. Számos harcászati és fegyverbemutató, több dísz­lövés, vásári komédiák, udvari varázsló, zászlóforgatók, solymászok, íjászok és még sokan gondoskodtak arról, hogy a rendezvény minden résztvevője megtalálja a magának legérdekesebb és legszórakoztatóbb programot.

A legtöbb látogatót a szombati programok vonzották. Szentgyörgyváry Péter várkapitány elmondta, nagy öröm számára, hogy a délelőtti felvonulás, a bemutatók és a délutáni csata is rekordszámú látogatót csábított a siklósi várba. Új hagyományőrzőket is fogadtak, Várpalotáról először érkezett egy csapat az idei fesztiválra. A résztvevőktől rengeteg pozitív visszajelzést kaptak a szervezők, sőt volt olyan, aki úgy fogalmazott, az itt bemutatott csata volt a legjobb azon számos várjáték közül, amelyet korábban látott a hazai várakban.

A hagyományőrző csoportok – a siklósi várkapitány részvételével – a várkertben csaptak össze, s ismét egy fiktív, izgalommal teli történetet bemutattak be.

Az esti koncertek is hatalmasat szóltak. Pénteken a New Level Empire, a Don’t Stop the Queen és a Wellhello, szombaton pedig a Republic és Dzsúdló szórakoztatott. Emellett színpadra lépett még a Szabó Család zenekar és a CMA Band is.