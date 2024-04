A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért elnevezésű akció az önkéntesség népszerűsítése mellett felhívja a figyelmet az illegális hulladék-elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, továbbá megerősíti a környezettudatosságot is. A kezdeményezés a föld napján, április 22-én indult és - a Fenntarthatósági Témahét rendezvénysorozattal párhuzamosan - április 28-ig tart. A mozgalomhoz vármegyénkben számos település, civil szervezet, egyesület, cég, intézmény és helyi lakos csatlakozott.

TeSzedd!: a gyerekek lelkesen gyűjtötték az eldobott hulladékot.

Fotó: LP

Mit lehet gyűjteni a TeSzedd! akcióban?

A helyszíneken gyűjthető bármi, ami kesztyűben biztonságosan szedhető, de legfőképpen a háztartási eredetű hulladékok. Ha valaki nem gyűjthető hulladékot talál - például építési-bontási hulladék, gyógyszerek, elektromos és elektronikai berendezések - arról az illetékes önkormányzatot szükséges értesíteni vagy a HulladékRadar applikáción keresztül bejelenteni. A zsákokba került szemét elszállításáról és a gyűjtéshez szükséges eszközök biztosításáról is a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. gondoskodik.

Hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalmához idén is csatlakozott a Pécsi Tudományegyetem. A PTE Zöld Egyetem Program szellemiségében és a PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Deák Ferenc Általános Iskolája szervezésében a szemétgyűjtési akciót hétfőn rendezték meg. A pécsi Őz utcában található intézmény előtt Balogh Lívia pedagógus instruálta a gyerekeket, akik egy gyors megbeszélés után el is indultak kesztyűkkel, zsákokkal felszerelkezve. Az iskolától kezdve sétáltak a tanulók, a cél a környék szeméttől való megtisztítása volt. A programban részt vett a teljes alsó tagozat, a felső tagozatból is többen, összesen mintegy 200 diák. Őket kísérték a tanárok és segítő szülők.