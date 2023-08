Új tanév, új kihívások és lehetőségek várnak azokra, akik szeretnék felfedezni a tánc világát. A szigetvári Kapronczai Művészeti Iskolában társastáncokat, illetve moderntáncot is tanulhatnak a mozogni vágyók. A moderntáncosok is új tagokat várnak, az itt zajló munkáról Molnárné Tóth Evelin csoportvezető számolt be. Evelint a tánchoz fűződő szerelem és az elhivatottság vezette a táncpedagógiai pályára.

Mindenképpen át szeretném adni a gyerekeknek a tánc iránti szeretetet, és egy olyan közösséget szeretnék teremteni,ahol mindenki megtalálja a helyét. Fontos számomra, hogy olyan légkört teremtsünk, ahol még a rossz napok után is örömmel lépnek be hozzánk a terembe

– mondta az oktató.

Az iskola programjai sokrétűek és változatosak. Partik, ünnepek és táborok színesítik az évet, miközben a családias légkör és a közösség ereje mindvégig jelen van. Az elért eredmények sem maradnak el, hiszen számos versenyen mérik össze tudásukat a tanítványok, kiváló országos és nemzetközi sikereket értek már el. A csoporthoz már ötéves kortól lehet csatlakozni, de gimnazisták is lelkesen vesznek részt a táncórákon. Az új jelentkezőket szeptembertől várják, ahol a hétfői és pénteki napokon rendezik meg az órákat. A haladóknak délután 15:30-tól 17 óráig, míg a kisebbeknek 17 órától 18:30-ig tartanak foglalkozásokat.

A foglalkozások során a tanulók többféle modern tánctechnikát is megismerhetnek, a klasszikus balett alapoktól egészen a különlegesebb stílusokig, például a k-pop irányzatot is.

Az iskolában legtöbben hobbiból űzik a táncot, azonban akadnak olyanok is, akik művészeti pályát képzelnek el maguknak.

Az iskolai év kezdetét fellépés is kíséri, hiszen a Kapronczai Tánciskola részt vesz a Zrínyi Napokon, ahol a tanulók színpadra lépnek, hogy megmutassák, mire is képesek.