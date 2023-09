Tiltakozhatunk, de nem maradhatunk kívül

A darab során a hat szereplő mindegyike, még a történelemtanár is, a fenti személyek egyikét „kapja meg” a játékbeli karaktereként, s az ő döntéseik és hívásaik útját járják be. Fokozatosan válnak eggyé szerepeikkel a diákok, s változnak át a történelmi helyzetekkel csak részlegesen tisztában levő kamaszokból a 20. század hétköznapi hőseinek karakterévé. Ötletes megközelítés, hogy amint a diákok átalakulnak karaktereikké, úgy válhat a néző is a történelmi fejtágítás ellen tiltakozó, szkeptikus kívülállóból az események részesévé, a máig gyomorszorító, vérlázító történelmi igazságtalanságok és az azok közepette is elveik és eszméik mellett kiálló valós személyek küzdelmeinek átéléssel telt szemlélőivé.

Az ismeretek átadásán túl az előadás célja minden bizonnyal pont ez: láttatni a felszín mögöttit, teret teremteni arra, hogy meglássuk, mi magunk sem maradhatunk függetlenek a körülöttünk zajló eseményektől. Ezt az a rendezői ötlet is segítette, hogy az öt mai diák és tanáruk is egy-egy olyan történelmi karaktert kapott a játék során, akinek törekvései, habitusa vagy gondolkodásmódja végső soron nem is áll távol tőlük, s ezek a találkozások a saját életük céljainak, kereteinek átértékelésére is késztetheti őket – ezt azonban már csak otthon, a szabadulószobából hazatérve tehetik majd meg igazán a megformált fiatalok, akár csak az őket másfél órán keresztül figyelő, a nézők soraiban helyet foglalók is.