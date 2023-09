Amint arról korábban már beszámoltunk, az Asterix Live Music Band szeptember 16-án, azaz most szombaton a volt kertmoziban Omega-emlékkoncerttel tiszteleg a zenekar elhunyt legendái előtt, akik 1997-ben személyesen is jelen voltak Mohácson, az együttes akkori Omega-koncertjén. Az előadásra minden jegy elkelt, ezért a zenekar úgy döntött, a pénteki főpróba is nyilvános lesz.

Wenczel Zoltán, az együttes vezetője lapunk érdeklődésére elmondta, miután sokan jelezték, hogy már nem kaptak jegyet a pénteki előadásra, úgy döntöttek, hogy térítés ellenében nyilvánossá tesszük a pénteki főpróbájukat.

Az este nyolc órakor kezdődő koncert a próbafolyamat utolsó eseménye, amin a zenészek és a koncert technikai személyzete előadásszerűen, jelmezben, teljes díszlettel, kellékekkel, világítással, hang- és vizuális effektusokkal játsszák el a műsort.

Jegyek kaphatók a mohácsi Tourinform irodában, a Líra Könyvesboltban és a bólyi Erzsébet Vigadóban.