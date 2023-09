– Az ünnep során hitünk szerint „tiszta lapot” kapunk az Örökkévalótól bűneink, be nem tartott fogadalmaink alól. Már az ünnepet megelőző időszakot is az önvizsgálat jellemzi, hiszen szükséges, hogy tisztában legyünk vétkeinkkel ahhoz, hogy megbocsátásért imádkozzunk. Ha embertársaink közül valakit megbántottunk, bocsánatot kell kérnünk tőlük is. Ha nyilvánosan vétkeztünk valaki ellen, tőle legalább három fő előtt kell ezt megtenni