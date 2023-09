Nemcsak a dobos jubilál, zenekara, a New Quartet is, mely idén 10 esztendős: ebből az alkalomból vadonatúj Decade című lemezüket mutatják be. Az együttesről nem árt tudni, a magyar jazz fiatalabb korosztályának jeles képviselőiből áll, a Hollandiában végzett Soso Lakatos Sándor szaxofonozik, a klasszikus zenén nevelkedett, Junior Príma díjas zongorista Oláh Dezső a billentyűs, nemzetközi szinten is keresett a bőgős Oláh Péter, s bejárták az utóbbi években koncertturnékkal a fél világot. Akusztikus kortárs jazzt játszanak, miközben elnyerték az Év zenekara címet a JazzMa.hu közönségszavazásán.

De érdemes lesz ezt követően is figyelni a Metronóm Jazz Klub programját, mert október 5-én a Pintér Zoltán Trio & Fekete-Kovács Kornél következik. Ugyancsak új lemezüket hozzák az ország legjobb jazztrombitásával, mely csak az év végén fog megjelenni Standards Forever címmel. A trió egyébként így áll fel: Pintér Zoltán – zongora, Orbán György – nagybőgő, Balázs Elemér – dob.