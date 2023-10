Veszélyes jövő 1 órája

Az emberiséget elpusztító fegyvert hozott létre a mesterséges intelligencia

Sok alkotó fantáziáját megmozgatja a jövő, valamint az egyre inkább teret hódító mesterséges intelligencia. Ezért nem is meglepő, hogy szeptemberben ezt a témát boncolgató sci-fi is a mozikba került. A film Az Alkotó címet viseli, és a pécsi Cinema City és az Uránia Mozi műsorán is szerepel október 2-án.

Czeczon Enikő Czeczon Enikő

A kép illusztráció Forrás: Shutterstock Fotó: sdecoret

A jövőben járunk, ahol háború dúl az emberek és a mesterséges intelligencia seregei között. Főhősünk, Joshua, aki egy harcedzett, korábban a különleges erőknél szolgált ügynök, akit felesége eltűnése emészti, feladatot kap, hogy keresse meg és végezzen az Alkotóval, ami egy rejtőzködő, fejlett építész-MI. Az általa újonnan kreált fegyver képes lenne véget vetni a háborúnak, és az egész emberiség létezésének. Joshua elindul csapatával az ellenséges vonalak mögé, ahol azonban felfedezi, hogy a világpusztító fegyver, amit meg kell semmisíteni egy gyermek formáját öltött mesterséges intelligencia. Az alkotást a Zsivány Egyes rendezője, Gareth Edwards jegyzi. A filmet a pécsi Cinema City október 2-án 2D formátumban, magyar szinkronnal két alkalommal – 14.45; 17.30 – szintén 2D formátumban, de eredi nyelven magyar felirattal egyszer – 20:15 - vetítik, az Uránia Mozi pedig egy alkalommal – 20.15 – tűzte műsorra Az Alkotót.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!