– Megtámogatták ezt szólista szerepek is?

– Bizonyára, mert tavalyelőtt Schumann négy kürtre írt versenyművében játszottam, jövő márciusban pedig Haydn I. kürtversenyét adom elő.

– Nem hívja a külföldi vagy a budapesti érvényesülés?

– Semmivel sem érzem magam Pécsett rosszabb helyzetben, mint egy nyugat-európai zenekarban, ahol egyébként már korábban több helyen is megfordultam. Arról nem beszélve, hogy a Pannon Filharmonikusoknak vannak bérletes koncertjei Budapesten a MüPában, és Bécsben, a Musikvereinben is. Szóval nincs hiányérzetem, bőven akad itt is szakmai kihívás. Másrészt tanítok a PTE Művészeti Karán és a Művészeti Gimnáziumban is, olykor pedig meghívnak külföldi rézfúvós­együttesekbe játszani.

– Mit csinál, amikor lazít?

– Futok, úszok, és aktív pihenésként olvasgatok. Elsősorban orosz klasszikusokat, főként Bulgakovot és Dosztojevszkijt.

– Melyek a közvetlen nagy tervek?

– Egészen közel járunk feleségemmel a legnagyobb álmunk beteljesüléséhez: decemberben várjuk első gyermekünket, egy kislányt. Én pedig szeretnék akkortól kicsit többet foglalkozni a családommal.