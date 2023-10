– Kezdjük az alapadatokkal…

– 2019-ben kezdtem el zenélni egy volt tagunkkal, aki dobolt, én basszusgitáron játszottam, majd a zenekar 2020 nyarán alakult. Két demónk jelent meg eddig.

– Konkrét inspirációk?

– Dobosunk nagyon szereti a Slayerből Dave Lombardo dobolását. Én nagyon kedvelem a német thrash szcénát, a Kreatort, a Destructiont, az újabb csapatok közül a Tantarát és a Havokot, de szintén inspiráció volt korai Metallica, a Megadeth és a Motörhead is.

– A korosztályotokban nem a metál a legtrendibb zene most…

– Mondhatni beleszülettem a metálba, világ életemben szerettem. El kell fogadni, hogy ez nem mindenkinek tetszik. Gitározni is lényegében magamtól tanultam a legelejét leszámítva. amikor Tátrai Antal János volt a gitártanárom. Visszatérve a közönségre: Pécsett azért szerencsére elég sok fiatal is hallgat minket. A hódmezővásárhelyi Lowland Festen sok fiatal mellett a szüleink korosztálya is kinn volt.

– Merrefelé léptetek fel eddig?

– Az első fellépésünk Keszthelyen volt a helikoni tehetségkutatón, Barcson és Komlón kétszer is felléptünk, de játszottunk Kozármislenyben és Szigetváron is, a pécsi Sárkány Barlangban legalább hétszer koncerteztünk. November 10-én először lépünk fel Budapesten, és jövőre valamikor Moby Dick előzenekaraként léphetünk színpadra. Ennek helye és ideje is szervezés alatt van még.

– Melyik zenekar előtt lépnétek fel legszívesebben?

– Személy szerint én a Kreator előtt, ha pedig eljutnánk Amerikába, akkor a Havok előtt.

– Zeneileg hogyan tovább?

– A jövőben a mostani stílust szeretnénk ötvözni egy dallamosabb metállal. Kifejezetten szeretek olyan számokat írni, ami nemcsak három perc gyors zúzásból állnak. Minden riffet próbálok úgy írni, hogy lehessen rá emlékezni. A számokon belüli váltások megírásánál igyekszem támaszkodni a klasszikus zenére is.

– Nagylemez is lesz?

– Eredetileg jövő februárban szerettük volna felvenni az albumot, de a korábbi basszusgitárosunk kilépése miatt az új tagunknak az összes számot meg kell tanulnia, ezért nyárra, őszre csúszik a lemezfelvétel. Videóklip-felvételt is tervezünk a Patient zero című számunkhoz, amelyet a volt pécsi tüdőszanatóriumban szeretnénk felvenni.

Line up és műfajelmélet

Az Incarnate a 15 éves Pest Kende dobosból, 17 éves Gaál Botond gitárosból áll, a vokálért az énekes-dalszerző-gitáros szintén 17 éves Vass Csongor felel, legújabb tagjuk a 16 esztendős basszusgitáros Balogh-Márton Koppány. A Wikipédia teljesen helytálló ismertetése szerint a thrash a heavy metal egyik alműfaja, amely az 1980-as évek elején-közepén alakult ki többé-kevésbé egymástól függetlenül az Egyesült Államokban, illetve Európában. Legegyszerűbb megközelítésben a hardcore punk és a heavy metal keveréke, de a műfaj nehezen kategorizálható. Ami többé-kevésbé általánosan jellemzi, az a gyors tempó, viszonylag egyszerű dalképletek, nyers hangzás, agresszív ének, technikás, intenzív dobmunka, a duplalábgép/duplázó sűrű használata, valamint a gyakori tempó és ritmusváltások, és a műfaj nevét is adó tört ritmusok gyakori alkalmazása.