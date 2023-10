A Retro Könyvvásár Pécs városának egyik üde színfoltja, amely jövőre 15 éves jubileumát ünnepli. Márkus Istvánnal, a Csorba Győző Könyvtár munkatársával beszélgettünk a Retrovárium múltjáról, jelenéről, jövőjéről. Elmélyültünk a hőskorban, megtudtuk az eredettörténetet, valamint azt is, hogy az évek során milyen utat járt be, és hogyan vált közösségi térré a könyvvásár. De szó esett az idei évadról, az év végi tervekről, valamint arról is, hogy mivel készülnek a 15. évadra.