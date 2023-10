A szentlőrinci horvát nemzetiségi önkormányzat kirándulást szervez. Az utazás időpontja 2024. február 9–11-ig tart majd, két éjszakát és három napot foglal magában. Az úti cél pedig nem más, mint a rijekai karnevál, emellett a Fužine-barlangot, a Krk-szigetet és várost, illetve Vrbniket, a Košljun szigetet és Opatija települést is megtekintik majd a résztvevők. Hajókázás, múzeumlátogatás és borkóstoló is a program része lesz. A részletes programról, további információkról Friderika Gerges tud messengeren tájékoztatást adni, október 1-jétől pedig telefonon is a 06-30/267-9570-es számon.