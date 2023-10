A francia film főhőse Zodi, egy tizenkét éves kisfiú, aki egy nap az iskolából hazamenet felfedez egy kölyök tevét, aki egy szikla mögött rejtőzködik. A gyámoltalan állatott Zodi hazaviszi, és legjobb barátok lesznek, de kiderül, hogy a teve nem is egy közönséges teve, hanem egy villámgyors fajta, ami egyet jelent a pénzzel, hiszen a teveversenyekkel komoly összegeket lehet nyerni. Így nem is kérdés, hogy Zodi és Tehu együtt vágnak a nagy kalandba. A gond viszont ott kezdődik, hogy sokan mások is fantáziát látnak a teve képességeiben, és mindent megtesznek, hogy elvegyék őt a kisfiútól.