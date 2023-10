Adott két szülőpár, akik azért találkoznak, hogy a kamaszfiaik közötti, testi sértésbe torkolló konfliktust békés, humánus módon rendezzék. Ám ez, természetesen aligha sikerül, a házaspárok tagjaiból fokozatosan törnek elő az elfojtott és elfojtatlan indulatok, folyamatosan vetkőzik le – a Köles Ferenc által megformált Michel esetében szó szerint is – a kulturált, civilizált külcsínt.

A történet az atrocitást elszenvedő fiú szüleinek nappalijában játszódik, amelyet, amint azt Istvánfi Fruzsina pécsi színpadon felállított, ízléses és érzékletes díszlete is bemutat, az ott élő feleség (Darabont Mikold) afrika-kutatói munkásságára utaló törzsi maszkok és dísztárgyak ékesítenek. Vagy mindez ennél többet is sejtet? Természetesen, amint azt nem nehéz kitalálni, a motívum a szereplőkből előtörő „állatias” ösztönök allegóriájává emelkedik. A darab a karakterek közötti konfliktusok révén annak bemutatására törekszik, hogy az emberi viselkedésben az ősi, vad ösztönök mindig jelen vannak, még a legkifinomultabb társadalmi rétegekben is, függetlenül attól, mennyire civilizáltnak tartjuk magunkat.