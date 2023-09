Fiatalos lendülettel zajlott a játék a színpadon

A darab szereplői nagyrészt ifjú, pályakezdő színészek, többjük Bozsik Yvett rendező osztályában végzett, s az ebből fakadó összhang az előadás dinamikájában is érzékelhető. A fiatalok játékos természetességgel formálják meg a szerepeiket, melyek igazán testhez­állóak, ugyanakkor mégsem tűnik úgy, mintha megszokásból dolgoznának. Ezt erősítik a szokatlan momentumok, gegek, illetve színpadi díszletek is, mint a különböző fémeszközök, vagy egy nagyra nőtt májkrémes doboz, illetve az, hogy Szélvész várkisasszony (Bocskai Virág) süvege is életre kel – abszurditása ellenére is frissen, szerethetően formálja meg ezt a szokatlan karaktert Bera Márk. Bocskai Virág egyetlen női színészként bájos humorral egyengeti különös barátai útját.

Jól működött a rendező által megálmodott interaktivitás is, Koksz, a sárkány szerepében a vendégként játszó Szeri Martin közvetlen természetességgel kommunikált a gyerekekkel, akik aktívan bekapcsolódtak az események folyásába. Szerencsés választás volt Rozsda Lovag szerepére a szintén vendég Sikó Koppány, Ólomláb királyéra pedig Bergovecz Dávid, s rendkívül eltalált alakítást nyújtott Kecskés Alexisz a kísértet szerepében, mind a játék, mind az előadott dalok hangterjedelmét tekintve.