Nem tudom, hogy ki hogyan áll a szappanoperákkal, de jómagam néztem már párat, illetve egy időben nagyon rá voltam függve a koreai romantikus sorozatokra – igazából most is rá lennék, hogyha lenne időm. Hogy hogyan jön most ez ide? Egy könyv miatt, amely a Twsited Love címet viseli, és olyan elemek vannak benne, amelyek erősen emlékeztettek a drámákkal teli szenvedélyes sorozatokra. De mit hazudjak? Imádtam. Összességében.

Mostanában olvasási válságban szenvedtem. Egyszerűen nem találtam olyan könyvet – pedig van vagy száz olvasatlan a polcomon –, amely megfogott és lekötött volna. De aztán egyszer csak érkezett egy nagyobb csomag a Maxim Könyvkiadótól, amelyben szerepelt Ana Huang Twited sorozatának első része. Annyit hallottam már róla, és nagy siker övezte a TikTokon is, hogy muszáj volt azzal kezdenem, és két nap alatt ki is olvastam. Ment volna egy nap alatt is, de valamikor aludni kell, bár sokszor hallottam, hogy az a gyengéknek való.