Skandináv kultfilmeket is nagyvásznon láthatunk

Ez a hét nemcsak a tudomány és művészet kapcsolatáról fog szólni, hanem a skandináv filmekről is, hiszen október 12-én startol a Skandináv Filmfesztivál a pécsi Apolló Moziban. Ennek keretében több újdonságot is megnézhetünk, amelyek között vannak vérfagyasztó és kacagtató alkotások is. Előbbi kategóriába az izlandi Jéghideg sorolható, amelyekben rejtélyes gyilkosságok után nyomoznak a szereplők. Utóbbi jelzőt pedig Paprika Steen vígdrámája, az Apák és anyák kapja, akinek nevéhez olyan alkotások köthetők, mint az Ádám almái és a Csak a szerelem számít.

Az újdonságok sorából nem maradhat ki az a kaotikus dokumentumfilm sem – És a király így szólt: milyen csodás szerkezet! –, amely az emberiség önmaga iránti rajongásáról is szól. De több kultfilmet is műsorra tűznek, mert a legjobbakat sose elég egyszer megnézni a moziban. És ha skandiván, akkor mi kaphatná ezt a megnevezést, ha nem Lars von Trier alkotásai? A Melankólia és A ház, amit Jack épített című filmek fognak újra nagyvásznon tündökölni. Egy ilyen fesztiválon az is kötelező, hogy egy Mads Mikkelsen filmet is vetítsenek, ami meg is történik, hiszen a 2012-es A vadászat is szerepel a műsorlistán.