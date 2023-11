Többféleképp is eljuttathatók a rajzok a könyvtárba: személyesen az intézmény nyitva tartási idejében, vagy elküldhető levélben is városi könyvtár címére ( 7754 Bóly, Széchenyi tér 10.). Mindezeken túl e-mailben is beküldhetők az alkotások a [email protected] címre. Utóbbi esetében fontos, hogy a pályázatot a szülő küldje be a gyermek életkorával és az alábbi szöveggel: „Hozzájárulok, hogy gyermekem képe megjelenjen a városi könyvtár facebook oldalán „Adventi naptár”című pályázat keretén belül.” Ugyanezt a szöveget a papíralapon beérkező rajzok hátoldalára is kérik ráírni a szervezők.