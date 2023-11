A Retro Könnyvásár október 28-án zárta a tizennegyedik évadját, de sokak legnagyobb örömére vasárnap arról számoltak be Facebook-oldalukon, hogy novemberben is várja az olvasókat a Retrovárium a hatalmas érdeklődésnek, és a sok-sok jó könyv beérkezésének köszönhetően. A harmadik őszi hónapban háromszor – november 11-én, 18-án és 25-én – léphetnek be az emberek a Király utca 9-es szám alatti Retro Könnyvásárba délután 1 és 6 óra között.