Rahmanyinov III. zongoraversenye a műfaj talán minden idők legnehezebbje, a szerző első amerikai koncertkörútjára készült. A technikai nehézség mellett a sűrű szövés és a mély mondanivaló is fajsúlyossá teszi a művet, a szólisták számára pedig külön kihívás, hogy a szerző szólójával készült felvétel zsenialitását nehéz felülmúlni. Saint-Saëns III. szimfóniája az utolsó is, mert annyira tökéletesnek érezte, hogy kérésre sem írt többet ebben a műfajban. A mű két tételében is helyet kap egy orgona a zenekari hangszerek között, magyar vonatkozása, hogy a szerző Liszt Ferenc emlékének ajánlotta.

További információk a https://cziffrafesztival.hu/program/haromszor-harom/, valamint a https://cziffrafesztival.hu/program/haromszor-harom-2/ internetes oldalakon találhatók. A koncerteket a Nemzeti Kulturális Alap, a Miniszterelnökség, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.