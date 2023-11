Vendégünk volt Ősz Zalán hangmérnök. Zalán szerencsésnek tartja magát, hiszen azt csinálja amit gyermekként is megálmodott. A Halott Pénz zenekar hangmérnökeként tevékenykedik, de emellett diszkókat, zenekarokat, konferenciákat, tv - rádió stúdiókat is hangosít. Magyarországon nincs hangmérnök képzés. Elmondása szerint ebben a szakmában a megbízhatóság sokkal többet jelent mint a papír. Sokat tanult szakmailag más technikusoktól, külföldi hangmérnökök is elismerték munkáját. Folyamatosan tanult a negatív kritikákból, fejlesztette magát.

Jövőre lesz 20 éves a Halott Pénz zenekar.

Hogyan készülnek a nagy koncertre? Milyen kihívásokkal kell szembenézniük egy-egy fellépés kapcsán?

Beszélgetésünkből kiderül!

Tartsanak velünk!