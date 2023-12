Igen, tudom, hogy most sokan gondolják, hogy ez milyen klisés már – de sokkal több ez a könyv, mint amilyennek elsőre látszik. Eliza olyan karakterfejlődésen megy át a történet során, hogy nem tudunk vele nem együttérezni. Hiszen egy tinédzser lány hogyan érezheti magát, ha folyton új közegben kell megállnia a helyét, és szép lassan elveszti azt a képességét, hogy beilleszkedjen – vagyis inkább is nem akar már beilleszkedni? Komoly lelki vívódások megy keresztül benne, és a hirtelen népszerűség persze, hogy örömmel tölti el: lehetőséget kap az élettől, hogy minden erőfeszítés nélkül szerezzen barátokat az új iskolában. Eliza ugyanakkor retteg a lebukástól, gyötrődik, hogy mit csináljon, nem akar lemondani a kínált lehetőségről, de közben nem akarja, hogy az egész élete hazugságon alapuljon. mert persze ő is tudja: minden kimondott szónak következménye van, és nem vonhatjuk csak úgy őket vissza.

Caz karaktere se az, aminek elsőre látjuk, tehát nem egy buta szépfiú, akinek minden az ölébe pottyan. Ő is folyamatosan küzd, elsősorban azzal az előítélettel, ahogy fordulnak hozzá. Összességében nemcsak abba kapunk bepillantást a könyvben, hogy milyen érzés szerelmesnek lenni, hanem abba is, hogy mekkora kihívás őszintének lenni. Emellett fontos szerepet kap a kötetben a szülőkkel való viszony, az ismeretlentől és a kudarctól való félelem, valamint az is, hogy néha nagyon nehéz önmagunkat átadni a világnak.

Ann Liang: Ez most az igazi

Cartaphilus Kiadó, 2023.