Igazából ez is egy olyan könyv, amiben nincsenek rossz emberek, csak olyanok, akik feketék és fehérek is egyben. Beth édesanyjára néha haragudtam, de végül őt is megértettem, ahogy mindenkit a könyvben. És azt is mindenképp meg kell említeni, hogy van a kötetben egy minimális szerelmi szál, ami talán klisés, de nekem megmelengette a lelkem, így a romantikus történetek kedvelői is bátran vehetik kezükbe Sarah Turner regényét.

Sarah Turner: Stepping Up - Beth Felnő

romantikus, dráma

21. Század Kiadó - Next21 Kiadó

2023