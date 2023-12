Masha és a Medve nagyjátékfilm keretében második alkalommal keverednek kalandba, így nem is meglepő, hogy az alkotás alcíme: Dupla móka.

A történet szerint Masha útnak indul az erdőből, megjárja a várost, majd visszatér otthonába. Kalandjának első állomása egy esküvő, de a baj mindenhol a kislány nyomában jár: nem kis felfordulást okoz, miközben az esküvői fátyollal szórakozik, tortakocsin versenyez és galambokat kerget. Az esküvő után egy magával ragadó és szívmelengető karácsonyi kalandban része Mashanak, amelynek középpontjában a 12 hónap áll. Január lesz a kislány legújabb barátja, aki mindent megtesz, hogy a felnőttek szívében fellobbajon a karácsonyi varázslat hangulata, hogy ezzel megmentsék az ünnepeket. A Masha és a Medve, aki nem tudná, egy 2007-ben készült animációs sorozat, ami számtalan rajongót szerzett a gyerekek és a felnőttek körében is, mindezt az is mutatja, hogy a meséből online és "normál" játékok is születtek.