A héten továbbá, szintén a Pécsi Egyházmegye adventi rendezvénysorozatának részeként megtekinthető Serbakow Tibor ötvösművész kiállítása a pécsi székesegyházban, amelynek címe: „Békességet hagyok rátok!”. A Szent Eligius-díjas művész alkotásai mellett láthatók a tervezés fázisait bemutató rajzok, fotók. A tárlat 2024. január 14-ig tekinthető meg a pécsi székesegyház Jézus Szíve kápolnájában.

A karácsonyra készülődő családokat hangulatos kézműves foglalkozás is várja még ezen a héten: a Magtár Látogatóközpontban december 23-án is megnyílik az adventi kerámia festöde, ahol a gyerekek és felnőttek fehér agyagból készített egyedi figurákat festhetnek meg, amelyek pillanatok alatt meg is száradnak, így az elkészült alkotások haza is vihetők.