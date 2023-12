Délután a Szentlőrinci Nyugdíjas Dalárda lépett fel, dr. Reményi Ottó harmonika kíséretével. Őket a Brassing Quartet zenés műsora, majd a Daniel Speers Bras karácsonyi swing dallamai követték. Ekkor került sor a kirakatverseny eredményhirdetésére, majd a harmadik adventi gyertya meggyújtására is. Az estét Györfi Anna és Kéméndi Tamás műsora zárta. A látogatók sültkolbászt, halászlét, lángost is kóstolhattak, valamint a kézműves vásárban is válogathattak.