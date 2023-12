Mindig egy csodaországba lépünk, ha a MárkusZínházban járunk, de most még inkább elmondható ez, és az embert rögtön megszállja az ünnepi hangulat. Nem fogok titkokat elárulni a tárlatvezetésről, de a szobában minden tárgynak története van: a pipereasztalon található tárgyaktól az ágy felett függő képeken, a díszeken, a zoknikon át, az ablakokkal teli könyvig.

A családok, akikkel a tárlatvezetésen részt vettem, mind el voltak varázsolva, és kiderült, hogy egy-két gyermek már megfordult itt az előző évben, de még így is csillogó szemekkel hallgatták Lilit. Megindító volt, hogy ez a szülőkre is igaz volt. Nem szűntek meg szülőknek lenni, viszont másfél óra erejéig újra gyerekké váltak, akik szívesen felpróbálták a Mikulás által mókásnak tartott műszakállt, élvezettel majszolták a mézeskalácsot és itták az ünnepi forró teát.

Aki lemaradt, az se csüggedjen

Ugyan a tárlatvezetések telt házasak, de a MárkusZínház nem hagy cserben senkit, és ezért három játékkal is készültek. Az első a kirakat játék, amelyhez el kell látogatni a Mikulás szobájához, és alaposan szemrevételezni a kirakatot, hogy minden választ megtaláljunk. De ott van a Nagy Mikulás Kvíz is, amely 13 + 1 kérdésből áll, és mind a Mikuláshoz kapcsolódik. December 9-ig lehet játszani, és a sikeres válaszadók között egy igazi Északi-sarki ajándék is gazdára talál, és végül a harmadik játék egy rajzpályázat, amelyre december 15-ig lehet nevezni, és az alkotásnak azt kell ábrázolnia, hogy mit csinál szabadidejében a Mikulás. Az előzetes ígéret szerint a legjobb rajz alkotója pedig különleges ajándékban részesül majd.