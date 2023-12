Az együttműködés újabb állomásaként ez év május elsején a bonyhádi Kränzlein Néptánc Egyesület lépett fel Komlón, a nemzetiségi napon. Most pedig a pacsker kötés iránt kiváltképp érdeklődő komlói küldöttség érkezett a Völgység székhelyére. A csoportot fogadó és kalauzoló Köhlerné Koch Ilona lelkes lokálpatriótához méltóan bemutatta a várost a vendégeknek, akik természetesen a Perczel-kúriát is felkeresték. Ez azért kihagyhatatlan helyszín, mivel itt tekinthető meg az az állandó pacsker kiállítás, mely egyrészt a szó szerint színes hagyományokról vall, másrészt ötleteket is adhat egy-egy darab elkészítéséhez. Ezen látvány adta ihletettséggel feltöltődve sétáltak át a a komlói hölgyek, jelesül a Német Klub tagjai a művelődési házba, ahol a bonyhádi fonó csapatának szakavatott útmutatásával el is kezdődött a munka. Előtte azonban megkóstolták a vendéglátók készítette sok finom sütemény mellett a jellegzetes helyi édességet is. A Schneeball – amit eredetileg a Bonyhádra érkező frank telepesek hoztak magukkal közel háromszáz éve – mindenkinek módfelett ízlett.

– Nagyra értékeljük azt kedvességet, szeretetet, amivel bonyhádi barátaink fogadtak bennünket – jelentette ki a csapatot vezető Rónáné Lusztig Ágnes, a Komlói Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. – Miután számos pacskert kötöttünk, akadt közülünk, aki kettőt is készített, maradandó sikerélményben volt részünk. De nemcsak ez a hozadéka ennek a látogatásnak. Hanem az is, hogy együtt lehettünk, kicserélhettük gondolatainkat, feleleveníthettük régi, a mához is erőt adó hagyományainkat, tehát ilyen formán tovább erősödött egy kapcsolat. Ami bennünket illet, egészen biztos, hogy német önkormányzati, szabadidős programjaink között már a közeljövőben szerepelni fog olyan kézműves program, melynek része lesz a pacsker kötés.