Máig megihleti a szerelem a pécsi idősotthon hetvenhét éves költőjét, Vágó Istvánt (videó)

A Xavér utcai idősek otthonában él a 77 esztendős Vágó István, aki az elmúlt években egyre több gondolatát vetette papírra, elmélkedések és prózai visszaemlékezések mellett számos verset is írt. Egy kis ízelítőt adott mindebből lapunknak is, a Bama.hu-n videóban is megismerkedhetnek vele.

Fotó: M. R.

Vágó István 1946. május 19-én született Csányoszrón. Szülei budapesti házát a háborúban földig rombolták, a család így költözött a baranyai településre. István bácsi jelenleg a Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthonában tölti mindennapjait a Xavér utcában. Rendszeres látogatói a Szent Egyed Közösség tagjai, így tőlük tudtuk meg azt, hogy István bácsi a járvány óta egyre többet ír: verseket, elmélkedéseket, prózai műveket. Az Origó Ház Egyesület pályázatán elismerő oklevelet is kapott irodalmi munkásságáért. Egyik délelőtt mi is felkerestük az otthonban, ahol örömmel mesélt az életéről, illetve néhány írásából is olvasott nekünk – az erről készült videót megtekinthetik a Bama.hu felületén. Vágó István nem akármilyen témákban alkot: szép kora nem gátolja meg abban, hogy szerelmes verseket írjon. Munkáiban kiemelkedő motívum a nők tisztelete, a házastársi kötődés és a romantika. István bácsi már elveszítette feleségét, így azt is elmondta, gyakran érzi a szerető kapcsolat hiányát. – Sok emberrel, legalább nyolcvanöttel beszéltem arról, miért lehet az, hogy időskorban a házasok elhidegülnek egymástól. A megkérdezettek 25–30 százaléka mondta, hogy náluk ez nem így történt, de a legtöbbjük között már megromlott a kapcsolat, eltávolodtak a felek. Nagy hiba, ha a férj már nem lepi meg a feleségét rózsákkal, vagy nem kedveskedik neki semmilyen módon! – fejtette ki gondolatait István bácsi, akihez közel áll az emberi kapcsolatok és a szerelmi költészet témája. „Rózsák, ibolyák, jácint és gyöngyvirágok, kék nefelejcsek, szeretném minél előbb megismerni a szerelmemet” – írja egyik versében, melyet videónkban is előadott. Vágó István sokáig a vasútegészségügyben dolgozott a nyugdíj előtt, az otthonba három évvel ezelőtt, egy betegség okán került. Sokszor idézi fel édesanyja emlékét is, akiről elmondta, ő volta az első nő akit szeretett és tisztelt – úgy véli, a férfiaktól ez a magatartás várható el a szebbik nem irányába. István bácsi szívét a nehéz emberi sorsok, az aktuális háborús idők viszontagságai is megérintik. – Sokszor belegondolok, van olyan ország, ahol háború van, az anyák és gyerekek el kell hogy meneküljenek. Jó lenne, ha egy kis égi segítséggel végre jobbá válna ez a helyzet – sóhajtott.

