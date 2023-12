A könyvek szerelmesei, és a Retrovárium rajongói örülhetnek, hiszen idén sem marad el az Adventi Retro Könyvvásár, ami azt jelenti, hogy a karácsonyra készülődés időszakának szombatjain kinyílnak a hely kapui, hogy fogadja azokat, akik új olvasnivalóra vágynak, vagy éppen könyvet ajándékoznának az ünnepekre.

Fotó: Cz. E.

December 2-án, 9-én és 16-án délután 1 és 6 óra között lesz lehetőségük az érdeklődőknek betérni a Retrováriumba, ahol nem csak kincsekre lelhetnek, hanem karácsonyi hangulatba is kerülhetnek, amit többféleképpen is elérnek: a pódiumon könyvekből épült karácsonyfát állítottak, amelyet fényfüzérrel díszítettek, a fa mellett kis fotelek várják az olvasókat, a vásárlókat, hogy leüljenek és meghitt hangulatban beszélgessenek, a retro tévéből pedig szólnak a retro karácsonyi dalok.

Márkus István, a Csorba Győző Könyvtár munkatársa mesélte, miközben épült a karácsonyfa, hogy sokan beszoktak térni ebben az időszakban is, mert itt szerzik be a karácsonyi ajándékokat, de van olyan is, hogy a városi adventi vásárról érkeznek az udvarba érdeklődők, kezükben egy forralt borral és megkérdezik, hogy leülhetnének-e a hangulatosan kialakított színpadra elfogyasztani italukat. A válasz természetesen igen, de akik így térnek be, azok is általában könyvvel távoznak.